DoubleUp 建仓和平仓 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1941
- 等级:
-
- 已发布:
创意的作者— Hazem, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
代码的主要难点是把 iCCI 和 iMACD 的数值与 "买入卖出水平" 变量做比较。指标值可能有几倍甚至几十倍的差距。
例如，对于 EURUSD, USDJPY 和 USDSEK 交易品种，以及 MetaTrader 5 中可用的时段数值:
您可以看到， iCCI 的读取值是比较稳定的，而 iMACD 非常依赖于交易品种的价格。为了解决这个问题，我们可以把 iMACD 值乘以一个比例系数:
void OnTick()
{
//----
m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
if(m_ext_lot<0.1)
m_ext_lot=0.1;
m_cci=iCCIGet(0);
m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;
m_buy_total=0;
m_sell_total=0;
提示: 推荐使用 EURUSD M30.
在从 2016.01.08 到 2016.11.06, EURUSD M30, 初始存款 — 10 000 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16886
