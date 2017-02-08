Autor der Idee — Hazem, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Die größte Schwierigkeit des Codes besteht darin, zwei Indikatoren, iCCI und iMACD, mit dem Wert der Variablen "Buy Sell Level" zu vergleichen. Denn die Werte der Indikatoren können sich vielfach unterscheiden.

Zum Beispiel, für drei Symbole (EURUSD, USDJPY, USDSEK) und alle der in MetaTrader 5 verfügbaren Periodenwerte:

Wie Sie sehen könne, ist der iCCI Indikator relativ stabil, während die Werte des iMACD Indikators vom Symbolpreis anhängig sind. Um dieses Problem zu lösen, können wir die Werte des iMACD Indikators mit einem Koeffizienten multiplizieren:

void OnTick ()

{



m_ext_lot= NormalizeDouble (m_account.Balance()/ 50001.0 , 2 );

if (m_ext_lot< 0.1 )

m_ext_lot= 0.1 ;



m_cci=iCCIGet( 0 );

m_macd=iMACDGet( MAIN_LINE , 0 )* 1000000 ;



m_buy_total= 0 ;

m_sell_total= 0 ;









Tipp: EURUSD M30.