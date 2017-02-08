und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DoubleUp с изгибом - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 959
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee — Hazem, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.
Die größte Schwierigkeit des Codes besteht darin, zwei Indikatoren, iCCI und iMACD, mit dem Wert der Variablen "Buy Sell Level" zu vergleichen. Denn die Werte der Indikatoren können sich vielfach unterscheiden.
Zum Beispiel, für drei Symbole (EURUSD, USDJPY, USDSEK) und alle der in MetaTrader 5 verfügbaren Periodenwerte:
Wie Sie sehen könne, ist der iCCI Indikator relativ stabil, während die Werte des iMACD Indikators vom Symbolpreis anhängig sind. Um dieses Problem zu lösen, können wir die Werte des iMACD Indikators mit einem Koeffizienten multiplizieren:
{
//----
m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
if(m_ext_lot<0.1)
m_ext_lot=0.1;
m_cci=iCCIGet(0);
m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;
m_buy_total=0;
m_sell_total=0;
Tipp: EURUSD M30.
Testperiode vom 2016.01.08 bis 2016.11.06, EURUSD M30, Erszeinzahlung 10000:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16886
Eröffnung und Schließung von Postionen zu einer bestimmten Zeit, dabei werden zwei iMA Indikatoren mit verschiedenen Perioden verglichen. Eine Position wird mit einem angegebenen Volumen und auf dem angegebenen Symbol eröffnet. Setzung von Stop Loss und Take Profit. Man kann den Typ der Position auswählen: Buy oder Sell.Exp_Bezier_ReOpen
Das Exp_Bezier_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des Bezier Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.
Das Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des JBrainTrend1Stop Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.JBrainTrend1Stop_Alert
Der JBrainTrend1Stop Trendindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.