DoubleUp с изгибом - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
959
(21)
Autor der Idee — Hazem, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Die größte Schwierigkeit des Codes besteht darin, zwei Indikatoren, iCCI und iMACD, mit dem Wert der Variablen "Buy Sell Level" zu vergleichen. Denn die Werte der Indikatoren können sich vielfach unterscheiden. 

Zum Beispiel, für drei Symbole (EURUSD, USDJPY, USDSEK) und alle der in MetaTrader 5 verfügbaren Periodenwerte:

iCCI max min 

 

iMACD max min 

Wie Sie sehen könne, ist der iCCI Indikator relativ stabil, während die Werte des iMACD Indikators vom Symbolpreis anhängig sind. Um dieses Problem zu lösen, können wir die Werte des iMACD Indikators mit einem Koeffizienten multiplizieren:

void OnTick()
  {
//----
   m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
   if(m_ext_lot<0.1)
      m_ext_lot=0.1;

   m_cci=iCCIGet(0);
   m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;

   m_buy_total=0;
   m_sell_total=0;


DoubleUp2 Open and Close

Tipp: EURUSD M30.

Testperiode vom 2016.01.08 bis 2016.11.06, EURUSD M30, Erszeinzahlung 10000:

DoubleUp2 Open and Close tester 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16886

