CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_WPR - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
769
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_WPR.mq5 (15.69 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor: Vladimir Khlystov

Der einfachste Expert Advisor basierend auf WPR. Verkaufen, wenn der überkaufte Level des Oszillators von oben nach unten durchkreuzt wird; kaufen, wenn der überverkaufte Level von unten nach oben durchkreuzt wird. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn der Level durchkreuzt wurde.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf AUDUSD H3:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16867

Original Turtle Rules Trader Original Turtle Rules Trader

Der Original Turtle Rule Trader Expert Advisor setzt ein Handelssystem um, das im Buch The Original Turtle Trading Rules beschrieben wurde. Im Code des Expert Advisors ist die visuelle Darstellung von drei Donchian Channels, Kapitalmanagement, Eröffnen und Hinzufügen von Trades sowie Verschiebung von Stop Ebenen implementiert.

CandelsHighOpen CandelsHighOpen

CandelsHighOpen — ein Expert Advisor basierend auf dem Modul von Handelssignalen des Candels High Open Indikators. Marktorders und Pending Orders, Trailing der Stop Loss Ebene basierend auf dem Parabolic SAR Indikator.

Exp_Fishing Exp_Fishing

Der Expert Advisor eröffnet eine Ausgangsposition in die Richtung der aktuellen Kerze und erhöht ihr Volumen, wenn der Gewinn vom letzten Trade in Punkten die in den Eingaberapametern des Expert Advisors festgelegte Schwelle übersteigt.

CCI_Histogram_Round CCI_Histogram_Round

Ein klassischer CCI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte zur Standardreihe ab.