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Советники

Exp_WPR - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2046
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_WPR.mq5 (15.69 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Хлыстов Владимир

Самый простой советник по WPR. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара если произошло пересечение уровня.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H3:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

DVD Level DVD Level

Советник открывает сделки, когда цена подходит к целому центу, например, к 1.39, 1.40 или 1.41.

SignalCandelsHighOpen SignalCandelsHighOpen

Модуль торговых сигналов пользовательского индикатора "Candels High Open" - индикатора анализа High и Open последних трёх баров.

Exp_Fishing Exp_Fishing

Эксперт открывает стартовую позицию по направлению движения текущей свечи и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

CCI_Histogram_Round CCI_Histogram_Round

Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.