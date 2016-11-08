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Exp_WPR - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор: Хлыстов Владимир
Самый простой советник по WPR. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара если произошло пересечение уровня.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H3:
Рис. 2. График результатов тестирования
Советник открывает сделки, когда цена подходит к целому центу, например, к 1.39, 1.40 или 1.41.SignalCandelsHighOpen
Модуль торговых сигналов пользовательского индикатора "Candels High Open" - индикатора анализа High и Open последних трёх баров.
Эксперт открывает стартовую позицию по направлению движения текущей свечи и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.CCI_Histogram_Round
Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.