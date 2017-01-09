CodeBaseKategorien
Indikatoren

Double Stochastic RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Double stochastic of RSI.

Er kann auch nur die eine einfache Stochastik eines RSI sein, in dem man einer der Perioden der Stochastik auf >=1 setzt. 


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16844

CCI Simple Experiment CCI Simple Experiment

Das CCI Experiment verwendet eine adaptive Berechnungslänge.

RSI Exp mit gefüllten Bereichen RSI Exp mit gefüllten Bereichen

Das RSI Experiment mit zusätzlichen gefüllten Bereichen, wenn die beweglichen Level gekreuzt werden.

Double Stoch RSI Floating Double Stoch RSI Floating

Der "Double Stochastic of RSI" verwendet bewegliche Level an Stelle der fixen für die OB/OS Zonen.

ADXVMA ADXVMA

ADXVMA verwendet die Werte von einer Art von ADX, um eine Wichtung für eine Durchschnittsberechnung zu erhalten.