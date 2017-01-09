Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Double Stochastic RSI - Indikator für den MetaTrader 5
Double stochastic of RSI.
Er kann auch nur die eine einfache Stochastik eines RSI sein, in dem man einer der Perioden der Stochastik auf >=1 setzt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16844
CCI Simple Experiment
Das CCI Experiment verwendet eine adaptive Berechnungslänge.RSI Exp mit gefüllten Bereichen
Das RSI Experiment mit zusätzlichen gefüllten Bereichen, wenn die beweglichen Level gekreuzt werden.
Double Stoch RSI Floating
Der "Double Stochastic of RSI" verwendet bewegliche Level an Stelle der fixen für die OB/OS Zonen.ADXVMA
ADXVMA verwendet die Werte von einer Art von ADX, um eine Wichtung für eine Durchschnittsberechnung zu erhalten.