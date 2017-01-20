CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RSI Exp with Filled Areas - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1178
Ranking:
(20)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

RSI, experimento con la adición simple de zonas coloreadas al cruzar los niveles flotantes.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16842

RSI Experiment with Floating Levels RSI Experiment with Floating Levels

RSI, experimento con niveles "flotantes".

RSI Experiment RSI Experiment

Esta versión de RSI es un "experimento" con diferentes métodos de cálculo de RSI.

CCI Simple Experiment CCI Simple Experiment

CCI, experimento con el uso de un periodo adaptativo de cálculo.

Double Stochastic RSI Double Stochastic RSI

Estocástico doble de RSI.