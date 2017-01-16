RSIの二重ストキャスティクス

RSIの浮動レベルを超えたときの塗りつぶし領域の単純な追加による実験。

適応計算期間を用いたCCIの実験。

RSIの二重ストキャスティクスは、OB/OS条件に対して固定レベルの代わりに浮動レベルを使用します。

ADXVMAは、平均計算の重みを決定するために、ある種のADX値を使用します。