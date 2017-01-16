無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSIの二重ストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1508
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSIの二重ストキャスティクス
ストキャスティクス期間の1つが >=1に設定されていれば、それはRSIの単純なストキャスティクスにもなり得ます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16844
CCIの簡単な実験
適応計算期間を用いたCCIの実験。RSI 塗りつぶし領域の実験
RSIの浮動レベルを超えたときの塗りつぶし領域の単純な追加による実験。
RSI浮動の二重ストキャスティクス
RSIの二重ストキャスティクスは、OB/OS条件に対して固定レベルの代わりに浮動レベルを使用します。ADXVMA
ADXVMAは、平均計算の重みを決定するために、ある種のADX値を使用します。