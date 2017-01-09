CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Estocástico Duplo do RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3717
Avaliação:
(24)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Estocástico Duplo do RSI.

Ele pode ser um simples estocástico do RSI também, se um dos períodos do estocástico for definido para >= 1. 


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16844

Experimento CCI simples Experimento CCI simples

Experimento CCI usando um período de cálculo adaptativo.

RSI Exp com Áreas Preenchidas RSI Exp com Áreas Preenchidas

Experimento RSI com uma simples adição de áreas preenchidas quando os níveis flutuantes são cruzados.

Double Stoch RSI Floating Double Stoch RSI Floating

Estocástico duplo do RSI que usa os níveis flutuantes em vez de níveis fixos para as condições de sobrecompra/sobrevenda.

ADXVMA ADXVMA

ADXVMA usa uma espécie de valores de ADX para determinar os pesos do cálculo da média.