RSI実験 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このバージョンのRSIは、RSIがどのように内部的に計算されるかをさまざまな方法で「実験」しています。Welles Wilderは、頻繁に「WilderのEMA」と呼ばれるものを使用しました。これは、実際にはsmoothed MA（SMMA）とまったく同じです。
したがって、このバージョンでは、4つの基本平均のどれをRSI計算に使用できるかを選択することができます。これにより、RSIの3つの新しいタイプを得ることができます。
さらに、RSI計算に先立って価格を平滑化することができます。その場合、通常はMA（rsioma）のRSIと見なされるものが取得されますが、それでもMAのRSIの完全に新しいバージョンが取得されています。この「実験」では、計算の単純な平均型の変更によって、全く新しいタイプのrsi / rsiomaが得られます。
チャート上のT3 Velocity
T3 velocityにチャート上バージョンができました。T3 Velocity V.2.0
T3 VelocityはT3を使用して速度を計算する完全に新しい指標です。
浮動レベルでのRSI実験
浮動レベルでのRSI実験RSI 塗りつぶし領域の実験
RSIの浮動レベルを超えたときの塗りつぶし領域の単純な追加による実験。