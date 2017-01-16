コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSI実験 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ビュー:
1080
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
このバージョンのRSIは、RSIがどのように内部的に計算されるかをさまざまな方法で「実験」しています。Welles Wilderは、頻繁に「WilderのEMA」と呼ばれるものを使用しました。これは、実際にはsmoothed MA（SMMA）とまったく同じです。

したがって、このバージョンでは、4つの基本平均のどれをRSI計算に使用できるかを選択することができます。これにより、RSIの3つの新しいタイプを得ることができます。

さらに、RSI計算に先立って価格を平滑化することができます。その場合、通常はMA（rsioma）のRSIと見なされるものが取得されますが、それでもMAのRSIの完全に新しいバージョンが取得されています。この「実験」では、計算の単純な平均型の変更によって、全く新しいタイプのrsi / rsiomaが得られます。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16840
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16840

チャート上のT3 Velocity チャート上のT3 Velocity

T3 velocityにチャート上バージョンができました。

T3 Velocity V.2.0 T3 Velocity V.2.0

T3 VelocityはT3を使用して速度を計算する完全に新しい指標です。

浮動レベルでのRSI実験 浮動レベルでのRSI実験

浮動レベルでのRSI実験

RSI 塗りつぶし領域の実験 RSI 塗りつぶし領域の実験

RSIの浮動レベルを超えたときの塗りつぶし領域の単純な追加による実験。