このバージョンのRSIは、RSIがどのように内部的に計算されるかをさまざまな方法で「実験」しています。Welles Wilderは、頻繁に「WilderのEMA」と呼ばれるものを使用しました。これは、実際にはsmoothed MA（SMMA）とまったく同じです。



したがって、このバージョンでは、4つの基本平均のどれをRSI計算に使用できるかを選択することができます。これにより、RSIの3つの新しいタイプを得ることができます。



さらに、RSI計算に先立って価格を平滑化することができます。その場合、通常はMA（rsioma）のRSIと見なされるものが取得されますが、それでもMAのRSIの完全に新しいバージョンが取得されています。この「実験」では、計算の単純な平均型の変更によって、全く新しいタイプのrsi / rsiomaが得られます。

