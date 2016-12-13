Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI. Уэллес Уайлдер использовал то, что часто называется "ЕМА Уайлдера", которая по сути представляет собой то же, что и сглаженная МА (SMMA).



В этой версии мы можем выбрать, какую из четырех основных скользящих средних мы можем использовать для расчета RSI. Таким образом, мы получаем 3 абсолютно новых типа RSI.



Вдобавок, перед началом расчетов мы можем предварительно сгладить цену. В этом случае мы вновь получаем совершенно новые версии RSI от МА. Итак, путем такого "эксперимента" — изменяя тип простой скользящей средней в расчетах — мы получаем абсолютно уникальные типы RSI/RSIOMA.

