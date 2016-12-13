Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI Experiment - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2585
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI. Уэллес Уайлдер использовал то, что часто называется "ЕМА Уайлдера", которая по сути представляет собой то же, что и сглаженная МА (SMMA).
В этой версии мы можем выбрать, какую из четырех основных скользящих средних мы можем использовать для расчета RSI. Таким образом, мы получаем 3 абсолютно новых типа RSI.
Вдобавок, перед началом расчетов мы можем предварительно сгладить цену. В этом случае мы вновь получаем совершенно новые версии RSI от МА. Итак, путем такого "эксперимента" — изменяя тип простой скользящей средней в расчетах — мы получаем абсолютно уникальные типы RSI/RSIOMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16840
T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.T3 Velocity V.2.0
T3 velocity — абсолютно новый индикатор, который использует для расчета Т3.
RSI, эксперимент с "плавающими" уровнями.RSI Exp with Filled Areas
RSI, эксперимент с простым добавлением окрашенных областей при пересечении плавающих уровней.