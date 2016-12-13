CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI Experiment - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2585
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI. Уэллес Уайлдер использовал то, что часто называется "ЕМА Уайлдера", которая по сути представляет собой то же, что и сглаженная МА (SMMA).

В этой версии мы можем выбрать, какую из четырех основных скользящих средних мы можем использовать для расчета RSI. Таким образом, мы получаем 3 абсолютно новых типа RSI.

Вдобавок, перед началом расчетов мы можем предварительно сгладить цену. В этом случае мы вновь получаем совершенно новые версии RSI от МА. Итак, путем такого "эксперимента" — изменяя тип простой скользящей средней в расчетах — мы получаем абсолютно уникальные типы RSI/RSIOMA.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16840

T3 Velocity on Chart T3 Velocity on Chart

T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.

T3 Velocity V.2.0 T3 Velocity V.2.0

T3 velocity — абсолютно новый индикатор, который использует для расчета Т3.

RSI Experiment with Floating Levels RSI Experiment with Floating Levels

RSI, эксперимент с "плавающими" уровнями.

RSI Exp with Filled Areas RSI Exp with Filled Areas

RSI, эксперимент с простым добавлением окрашенных областей при пересечении плавающих уровней.