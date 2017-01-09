Diese Version des RSI "experimentiert" mit verschiedenen Arten der internen Berechnung des RSI. Welles Wilder verwendet, was häufig "Wilders EMA" genannt wird, tatsächlich ist es ein geglätteter MA (SMMA).



Wir können in dieser Version aus 4 verschiedenen Durchschnitten für die Berechnung des RSI wählen und erhalten so 3 vollständig neue RSI.



Zusätzlich kann der Preis vor der Berechnung des RSI geglättet werden und wir erhalten in diesem Fall einen RSI eines MA (RSIOMA) aber auch hier erhalten wir komplett neue Versionen von RSI von MA. Mit diesem "Experiment" — mit einem einfachen Wechsel der Berechnung der Durchschnitte erhalten wir komplett neue Versionen des RSI / RSIOMA.

