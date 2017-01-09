Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Experimento RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1750
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esta versão do RSI é um "experimento" com formas diferentes como internamente o RSI é calculado. Welles Wilder usou o que é frequentemente chamado de "Wilders EMA", que é, de fato, exatamente o mesmo que o smoothe MA (SMMA).
Assim, nesta versão, nós podemos escolher qual das 4 médias básicas podem ser utilizadas para o cálculo RSI, e de que maneira nós podemos obter 3 tipos completamente novos do RSI.
Adicionalmente, o preço pode ser suavizado antes do cálculo do RSI, em cada caso nós estamos recebendo o que é geralmente referido como o RSI da MA (rsioma) e mesmo assim nós estamos obtendo versões completamente novas do RSI da MA. Com este "experimento" — com uma variação do tipo média simples no cálculo, nós estamos tendo tipos completamente novos de rsi/rsioma.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16840
T3 Velocity, agora na versão do gráfico também.T3 Velocity V.2.0
O T3 velocity é um indicador completamente novo que utiliza o T3 para calcular a velocidade.
Experimento RSI com Floating Levels.RSI Exp com Áreas Preenchidas
Experimento RSI com uma simples adição de áreas preenchidas quando os níveis flutuantes são cruzados.