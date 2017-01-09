Esta versão do RSI é um "experimento" com formas diferentes como internamente o RSI é calculado. Welles Wilder usou o que é frequentemente chamado de "Wilders EMA", que é, de fato, exatamente o mesmo que o smoothe MA (SMMA).



Assim, nesta versão, nós podemos escolher qual das 4 médias básicas podem ser utilizadas para o cálculo RSI, e de que maneira nós podemos obter 3 tipos completamente novos do RSI.



Adicionalmente, o preço pode ser suavizado antes do cálculo do RSI, em cada caso nós estamos recebendo o que é geralmente referido como o RSI da MA (rsioma) e mesmo assim nós estamos obtendo versões completamente novas do RSI da MA. Com este "experimento" — com uma variação do tipo média simples no cálculo, nós estamos tendo tipos completamente novos de rsi/rsioma.

