CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Experimento RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1750
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta versão do RSI é um "experimento" com formas diferentes como internamente o RSI é calculado. Welles Wilder usou o que é frequentemente chamado de "Wilders EMA", que é, de fato, exatamente o mesmo que o smoothe MA (SMMA).

Assim, nesta versão, nós podemos escolher qual das 4 médias básicas podem ser utilizadas para o cálculo RSI, e de que maneira nós podemos obter 3 tipos completamente novos do RSI.

Adicionalmente, o preço pode ser suavizado antes do cálculo do RSI, em cada caso nós estamos recebendo o que é geralmente referido como o RSI da MA (rsioma) e mesmo assim nós estamos obtendo versões completamente novas do RSI da MA. Com este "experimento" — com uma variação do tipo média simples no cálculo, nós estamos tendo tipos completamente novos de rsi/rsioma.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16840

T3 Velocity no Gráfico T3 Velocity no Gráfico

T3 Velocity, agora na versão do gráfico também.

T3 Velocity V.2.0 T3 Velocity V.2.0

O T3 velocity é um indicador completamente novo que utiliza o T3 para calcular a velocidade.

Experimento RSI com Floating Levels Experimento RSI com Floating Levels

Experimento RSI com Floating Levels.

RSI Exp com Áreas Preenchidas RSI Exp com Áreas Preenchidas

Experimento RSI com uma simples adição de áreas preenchidas quando os níveis flutuantes são cruzados.