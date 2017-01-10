代码库部分
RSI 实验 - MetaTrader 5脚本

这个版本的 RSI 以不同的方式 "实验" 内部如何计算 RSI。Welles Wilder 所用的经常被称为 "Wilders EMA", 实际上, 与平滑均线 (SMMA) 完全相同。

因此, 在这个版本中, 我们可以选择 4 个基本平均值之一用于 RSI 计算, 这样我们可以得到 3 种全新类型的 RSI。

另外, 价格可以在 RSI 计算之前平滑, 在此情况下, 我们得到的通常是均值的 RSI (rsioma), 甚至我们之后会得到全新版本的均值 RSI 。通过这个 "实验" — 在计算中简单改变均值类型, 我们得到全新类型的 rsi / rsioma。


