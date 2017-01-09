und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
T3 Velocity auf dem Chart - Indikator für den MetaTrader 5
Der T3 Velocity, jetzt auch als Version auf dem Chart
Seien Sie vorsichtig wegen der Farbverläufe, die Geschwindigkeiten im Unterfenster sollte ebenfalls genau beobachtet werden, andernfalls könnte man einen falschen Eindruck erhalten, aber ich wollte den hier der Vollständigkeit halber erstellen, um so ein "all T3 velocity chart" sagen zu können.
Daneben zeigt dieser Indikator, wie irreführend manche Vereinfachung (wie ein Farbwechsel ist ein Trendwechsel) sein kann, und dass wir uns für gute Entscheidungen immer die Werte des Indikators (auch die vorherigen) vor Augen halten müssen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
