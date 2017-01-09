CodeBaseKategorien
T3 Velocity auf dem Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Der T3 Velocity, jetzt auch als Version auf dem Chart

Seien Sie vorsichtig wegen der Farbverläufe, die Geschwindigkeiten im Unterfenster sollte ebenfalls genau beobachtet werden, andernfalls könnte man einen falschen Eindruck erhalten, aber ich wollte den hier der Vollständigkeit halber erstellen, um so ein "all T3 velocity chart" sagen zu können.

Daneben zeigt dieser Indikator, wie irreführend manche Vereinfachung (wie ein Farbwechsel ist ein Trendwechsel) sein kann, und dass wir uns für gute Entscheidungen immer die Werte des Indikators (auch die vorherigen) vor Augen halten müssen.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16839

T3 Velocity V.2.0 T3 Velocity V.2.0

Dieser "T3 Velocity" ist ganz neu und verwendet den T3, um die Geschwindigkeit ("velocity") zu berechnen.

Rapid RSI T3 Prefiltered Rapid RSI T3 Prefiltered

Verbesserter "Adaptiver Rapid RSI" (Anpassung durch die Standardabweichung) unter Verwendung der durch den T3 gefilterten Preise.

RSI Experiment RSI Experiment

Diese Version des RSI "experimentiert" mit verschiedenen Arten der internen Berechnung des RSI.

RSI Experiment mit beweglichen Level RSI Experiment mit beweglichen Level

RSI Experiment mit beweglichen Level.