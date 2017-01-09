T3 Velocity, agora na versão do gráfico também.



Tenha cuidado, por causa do gradiente de cores, a velocidade na sub-janela deve ser acompanhada de perto também, se não, você pode obter uma impressão errada, mas eu queria fazer este aqui para que possamos ter uma espécie de "todo T3 velocity no gráfico", modo de falar.

Além disso, este indicador mostra o quão enganoso algumas simplificações (como a mudança de cor e da tendência) pode ser e que sempre tem que ter o valor do indicador (valores passados ​​incluído) na frente de nossos olhos, a fim de tirar uma conclusão adequada



