Indicadores

T3 Velocity no Gráfico - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1891
Avaliação:
(18)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

T3 Velocity, agora na versão do gráfico também.

Tenha cuidado, por causa do gradiente de cores, a velocidade na sub-janela deve ser acompanhada de perto também, se não, você pode obter uma impressão errada, mas eu queria fazer este aqui para que possamos ter uma espécie de "todo T3 velocity no gráfico", modo de falar.

Além disso, este indicador mostra o quão enganoso algumas simplificações (como a mudança de cor e da tendência) pode ser e que sempre tem que ter o valor do indicador (valores passados ​​incluído) na frente de nossos olhos, a fim de tirar uma conclusão adequada



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16839

