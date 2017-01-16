T3 velocityにチャート上バージョンができました。



グラデーションの色のため、サブウインドウのvelocityは注意深く監視されなければなりません。さもないと、間違った印象を受けることがあります。言ってみれば、私は「全T3 velocityチャート」を持つためにこの指標を作りたかったのです。

また、この指標は、色の変化、動向の変化などのいくつかの簡略化がどのように誤解を招く可能性があり、適切な結論を導くためには常に目の前に指標値（過去の値が含まれています） が必要であることを示します。



