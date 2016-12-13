T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.



Будьте внимательны: из-за цветового градиента Velocity в подокне следует тщательно контролировать, иначе вы можете получить неверное впечатление. Я хотел бы сделать своего рода индикатор, в котором бы все отображалось в одном окне.

Также этот индикатор демонстрирует, как некоторые упрощения могут вводить нас в заблуждение (например, "изменился цвет - изменился тренд"), и почему мы всегда должны иметь перед глазами значение индикатора (в том числе и прошлые значения), чтобы сделать правильный вывод.



