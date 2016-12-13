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Индикаторы

T3 Velocity on Chart - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2721
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.

Будьте внимательны: из-за цветового градиента Velocity в подокне следует тщательно контролировать, иначе вы можете получить неверное впечатление. Я хотел бы сделать своего рода индикатор, в котором бы все отображалось в одном окне.

Также этот индикатор демонстрирует, как некоторые упрощения могут вводить нас в заблуждение (например, "изменился цвет - изменился тренд"), и почему мы всегда должны иметь перед глазами значение индикатора (в том числе и прошлые значения), чтобы сделать правильный вывод.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16839

T3 Velocity V.2.0 T3 Velocity V.2.0

T3 velocity — абсолютно новый индикатор, который использует для расчета Т3.

Rapid RSI T3 Prefiltered Rapid RSI T3 Prefiltered

Улучшенная адаптивная быстрая RSI (адаптивность достигается стандартным отклонением) с использованием Т3-фильтрации цен.

RSI Experiment RSI Experiment

Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI.

RSI Experiment with Floating Levels RSI Experiment with Floating Levels

RSI, эксперимент с "плавающими" уровнями.