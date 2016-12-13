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T3 Velocity on Chart - индикатор для MetaTrader 5
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T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.
Будьте внимательны: из-за цветового градиента Velocity в подокне следует тщательно контролировать, иначе вы можете получить неверное впечатление. Я хотел бы сделать своего рода индикатор, в котором бы все отображалось в одном окне.
Также этот индикатор демонстрирует, как некоторые упрощения могут вводить нас в заблуждение (например, "изменился цвет - изменился тренд"), и почему мы всегда должны иметь перед глазами значение индикатора (в том числе и прошлые значения), чтобы сделать правильный вывод.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16839
T3 velocity — абсолютно новый индикатор, который использует для расчета Т3.Rapid RSI T3 Prefiltered
Улучшенная адаптивная быстрая RSI (адаптивность достигается стандартным отклонением) с использованием Т3-фильтрации цен.
Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI.RSI Experiment with Floating Levels
RSI, эксперимент с "плавающими" уровнями.