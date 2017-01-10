T3 速率现在也能显示在主图表上了。



请小心, 因为渐变颜色, 在子窗口中的速率也应密切监视, 否则您会得到一个错误的印象, 但我想制作这一个, 以便我们可以有一套 "所有 T3 速率图表" 一同发言。

此外, 指标显示了一些简化 (如颜色变化, 趋势变化) 是如何误导的, 并且我们必须始终将指标的值 (包括过去的值) 放在眼前, 以便得出正确的结论



