代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

在主图表上的 T3 速率 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1483
等级:
(18)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

T3 速率现在也能显示在主图表上了。

请小心, 因为渐变颜色, 在子窗口中的速率也应密切监视, 否则您会得到一个错误的印象, 但我想制作这一个, 以便我们可以有一套 "所有 T3 速率图表" 一同发言。

此外, 指标显示了一些简化 (如颜色变化, 趋势变化) 是如何误导的, 并且我们必须始终将指标的值 (包括过去的值) 放在眼前, 以便得出正确的结论



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16839

T3 速率 V.2.0 T3 速率 V.2.0

T3 速率是一个全新的指标, 使用 T3 来计算速率。

极速 RSI T3 预过滤 极速 RSI T3 预过滤

升级版自适应极速 rsi (标准偏差自适应), 使用 t3 过滤价格。

RSI 实验 RSI 实验

这个版本的 RSI 以不同的方式 "实验" 内部如何计算 RSI。

RSI 浮动级别实验 RSI 浮动级别实验

RSI 浮动级别实验。