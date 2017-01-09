CodeBaseSeções
Indicadores

T3 Pré-Filtrado do RSI Rápido - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
 rsi rápido (uma variação do rsi de Cuttler) de forma adaptativa no cálculo suavizado com a pré-filtragem do preço usando o T3.

Como uma ajuda visual, as cores do gradiente são adicionadas a fim de fazer a determinação da tendências e do momentum de forma mais fácil.


