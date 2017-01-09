Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
T3 Pré-Filtrado do RSI Rápido - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2081
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
rsi rápido (uma variação do rsi de Cuttler) de forma adaptativa no cálculo suavizado com a pré-filtragem do preço usando o T3.
Como uma ajuda visual, as cores do gradiente são adicionadas a fim de fazer a determinação da tendências e do momentum de forma mais fácil.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16837
Estocástico Duplamente Suavizado no gráfico
A versão "no gráfico" Estocástico Duplamente Suavizado.Estocástico Duplamente Suavizado
Estocástico Duplamente Suavizado com algumas opções extras
T3 Velocity V.2.0
O T3 velocity é um indicador completamente novo que utiliza o T3 para calcular a velocidade.T3 Velocity no Gráfico
T3 Velocity, agora na versão do gráfico também.