Rapid RSI T3 Prefiltered - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1229
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der sich selbst adaptierende "Rapid RSI" (eine Variante von Cuttlers RSI) mit zusätzlicher Glättung durch den als Preisfilter verwendeten T3.
Als visuelle Hilfe zeigt er Farbverläufe, um Trends und das Momentum hervorzuheben.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16837
