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Индикаторы

Rapid RSI T3 Prefiltered - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2843
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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 Быстрая RSI (одна вариация RSI Каттлера), сделанная адаптивной и дополнительно сглаженная с использованием ценовой префильтрации Т3.

В качестве визуальной "подмоги", добавлена градиентная раскраска, чтобы сделать проще определение тренда и импульса.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16837

Double Smoothed Stochastic on Chart Double Smoothed Stochastic on Chart

Версия "on chart" (на графике) дважды сглаженного Стохастика.

Double Smoothed Stochastic Double Smoothed Stochastic

Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями.

T3 Velocity V.2.0 T3 Velocity V.2.0

T3 velocity — абсолютно новый индикатор, который использует для расчета Т3.

T3 Velocity on Chart T3 Velocity on Chart

T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.