Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Rapid RSI T3 Prefiltered - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2843
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Быстрая RSI (одна вариация RSI Каттлера), сделанная адаптивной и дополнительно сглаженная с использованием ценовой префильтрации Т3.
В качестве визуальной "подмоги", добавлена градиентная раскраска, чтобы сделать проще определение тренда и импульса.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16837
Double Smoothed Stochastic on Chart
Версия "on chart" (на графике) дважды сглаженного Стохастика.Double Smoothed Stochastic
Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями.
T3 Velocity V.2.0
T3 velocity — абсолютно новый индикатор, который использует для расчета Т3.T3 Velocity on Chart
T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.