チャート上のAroon - MetaTrader 5のためのインディケータ
メインチャートに色付きの線、バーまたはローソク足を表示するAroon指標バージョン（チャートの種類によって自動的に行えます）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16828
新しい形のAroon指標
新しい可視性を持ったAroon指標Elderオートエンベロープ V2
自動エンベロープは、最後のn小節の標準偏差を計算することによって、チャネルのサイズを自動的に調整します。
チャート上のAroonオシレータ
メインチャートに表示されるAroonオシレーターのバージョン。二重平滑ストキャスティクス
追加的なオプションを持つ二重平滑ストキャスティクス