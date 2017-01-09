Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Aroon auf dem Chart - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1004
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Version des Aroon Indikators zeichnet farbige Linien, Bars oder Kerzen auf den Hauptchart (und er macht das automatisch, abhängig vom Typ des Charts).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16828
Der Aroon Indikator in einer neuen Form
Der Aroon Indikator in neuer DarstellungElder Auto Envelopes V2
Der Indikator "Elder Auto Envelope" berechnet automatisch die Größe des Kanals aus der Standardabweichung der letzten n Bars.
Der Aroon Oszillator auf dem Chart
Dieser Version des Aroon Oszillators zeigt sich auf dem Hauptchart.Doppelt geglättete Stochastik
Doppelt geglättete Stochastik mit ein paar Extras