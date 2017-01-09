CodeBaseSeções
Indicadores

Aroon no gráfico - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
2134
Avaliação:
(17)
Publicado:
Aqui está uma versão do indicador Aroon que exibe uma linha colorida, barras ou velas no gráfico principal (e pode fazê-lo automaticamente, dependendo do tipo de gráfico).


