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Индикаторы

Aroon on chart - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2560
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор чертит на графике цветную линию, бары или свечи на основном графике.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16828

Aroon Indicator in new form Aroon Indicator in new form

Индикатор Арун в новом отображении.

Elder Auto Envelopes V2 Elder Auto Envelopes V2

Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.

Aroon oscillator on chart Aroon oscillator on chart

Версия осциллятора Арун, отображенная на основном графике.

Double Smoothed Stochastic Double Smoothed Stochastic

Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями.