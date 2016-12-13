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Aroon on chart - индикатор для MetaTrader 5
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Данный индикатор чертит на графике цветную линию, бары или свечи на основном графике.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16828
Aroon Indicator in new form
Индикатор Арун в новом отображении.Elder Auto Envelopes V2
Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.
Aroon oscillator on chart
Версия осциллятора Арун, отображенная на основном графике.Double Smoothed Stochastic
Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями.