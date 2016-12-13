Индикатор Арун - технический индикатор, используемый для определения тренда и свидетельствующий о том, что тренд изменится.



Он состоит из двух линий:



одна линия называется "Aroon up", и она измеряет силу восходящего тренда.



Вторая называется "Aroon down", и она измеряет силу нисходящего тренда.

Индикатор сообщает о времени, которое может потребоваться для достижения определенной цены с начальной точки, о макисмумах и минимумах за заданный период в процентах от общего времени. В индикатор добавлена цветная заливка, чтобы упростить поиск точки смены тренда.