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Aroon Indicator in new form - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Арун - технический индикатор, используемый для определения тренда и свидетельствующий о том, что тренд изменится.
Он состоит из двух линий:
- одна линия называется "Aroon up", и она измеряет силу восходящего тренда.
- Вторая называется "Aroon down", и она измеряет силу нисходящего тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16827
Elder Auto Envelopes V2
Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.Normalized MACD
Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах.
Aroon on chart
Версия индикатора Арун "он-чарт" (на графике). Она показывает цветную линию, бары/свечи на главном графике.Aroon oscillator on chart
Версия осциллятора Арун, отображенная на основном графике.