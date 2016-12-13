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Индикаторы

Aroon Indicator in new form - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3386
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Индикатор Арун - технический индикатор, используемый для определения тренда и свидетельствующий о том, что тренд изменится.

Он состоит из двух линий:

  • одна линия называется "Aroon up", и она измеряет силу восходящего тренда.
  • Вторая называется "Aroon down", и она измеряет силу нисходящего тренда.    
Индикатор сообщает о времени, которое может потребоваться для достижения определенной цены с начальной точки, о макисмумах и минимумах за заданный период в процентах от общего времени. В индикатор добавлена цветная заливка, чтобы упростить поиск точки смены тренда.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16827

Elder Auto Envelopes V2 Elder Auto Envelopes V2

Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.

Normalized MACD Normalized MACD

Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах.

Aroon on chart Aroon on chart

Версия индикатора Арун "он-чарт" (на графике). Она показывает цветную линию, бары/свечи на главном графике.

Aroon oscillator on chart Aroon oscillator on chart

Версия осциллятора Арун, отображенная на основном графике.