Indicador Aroon em nova forma - indicador para MetaTrader 5
O indicador Aroon é um indicador técnico usado para identificar as tendências no ativo base e a probabilidade de que as tendências irão se inverter.
Ele é constituído por duas linhas:
- uma linha é chamada "Aroon up", que mede a força da tendência de alta,
- e a outra linha é chamado de "Aroon down", que mede a tendência de baixa.
