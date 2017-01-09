CodeBaseSeções
Indicador Aroon em nova forma - indicador para MetaTrader 5

O indicador Aroon é um indicador técnico usado para identificar as tendências no ativo base e a probabilidade de que as tendências irão se inverter.

Ele é constituído por duas linhas:

  • uma linha é chamada "Aroon up", que mede a força da tendência de alta,
  • e a outra linha é chamado de "Aroon down", que mede a tendência de baixa.   
O indicador relata o tempo que está levando para o preço alcançar, a partir de um ponto de partida, os maiores e menores pontos ao longo de um determinado período de tempo, cada relato é como uma percentagem do tempo total. Este indicador adiciona a coloração, a fim de torná-lo mais fácil de detectar a mudança de tendência (que pode ser difícil, as vezes a coloração não está lá).


