無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
新しい形のAroon指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1258
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Aroon指標は、基礎となる証券の動向と動向が逆転する可能性を識別するために使用されるテクニカル指標です。
それには2つの線があります。
- そのうち1つは上昇動向の強さを測定する "Aroon up"と呼ばれ、
- 後1つは、下降動向を測定する"Aroon down"と呼ばれています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16827
Elderオートエンベロープ V2
自動エンベロープは、最後のn小節の標準偏差を計算することによって、チャネルのサイズを自動的に調整します。正規化されたMACD
このバージョンは、既知の境界でMACDを正規化する試みです。
チャート上のAroon
メインチャートに色付きの線、バーまたはローソク足を表示するroon指標バージョン。チャート上のAroonオシレータ
メインチャートに表示されるAroonオシレーターのバージョン。