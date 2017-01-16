Aroon指標は、基礎となる証券の動向と動向が逆転する可能性を識別するために使用されるテクニカル指標です。



それには2つの線があります。



そのうち1つは上昇動向の強さを測定する "Aroon up"と呼ばれ、



後1つは、下降動向を測定する"Aroon down"と呼ばれています。

この指標は、指定された時間枠で、価格が開始時間から最高ポイントと最低ポイントに達するまでの時間を合計時間のパーセンテージとして報告します。この指標は、動向の変化を見つけるのを容易にするために色付けを追加します（これは色付けがないことと困難なことがあります）。