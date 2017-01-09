Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Der Aroon Indikator in einer neuen Form - Indikator für den MetaTrader 5
Der Aroon Indikator ist ein technischer Indikator zur Identifizierung eines Trends und der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr.
Er besteht aus zwei Linien:
- Eine Linie heißt "Aroon up" und zeigt die Stärke eines Aufwärtstrends,
- und die andere Linie heißt "Aroon down" und misst den Abwärtstrend.
