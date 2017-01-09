CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Der Aroon Indikator in einer neuen Form - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Der Aroon Indikator ist ein technischer Indikator zur Identifizierung eines Trends und der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr.

Er besteht aus zwei Linien:

  • Eine Linie heißt "Aroon up" und zeigt die Stärke eines Aufwärtstrends,
  • und die andere Linie heißt "Aroon down" und misst den Abwärtstrend.   
Der Indikator gibt Auskunft über die Zeit, die benötigt wird, um von einem Ausgangspunkt das Maximum bzw. das Minimum innerhalb einer gegebenen Zeitspanne zu erreichen und zeigt das in in Prozentsätzen der Gesamtzeit. Dieser Indikator verfügt über eine Farbgebung, um so den Trendwechsel deutlicher zu machen (was ohne einen Farbwechsel schwerer zu erkennen ist).


Elder Auto Envelopes V2 Elder Auto Envelopes V2

Der Indikator "Elder Auto Envelope" berechnet automatisch die Größe des Kanals aus der Standardabweichung der letzten n Bars.

Normalized MACD Normalized MACD

Diese Version versucht den MACD innerhalb bekannter Grenzen zu normalisieren

Aroon auf dem Chart Aroon auf dem Chart

Diese Version des Aroon Indikators zeichnet farbige Linien, Bars oder Kerzen auf den Hauptchart.

Der Aroon Oszillator auf dem Chart Der Aroon Oszillator auf dem Chart

Dieser Version des Aroon Oszillators zeigt sich auf dem Hauptchart.