Der Aroon Indikator ist ein technischer Indikator zur Identifizierung eines Trends und der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr.



Er besteht aus zwei Linien:



Eine Linie heißt "Aroon up" und zeigt die Stärke eines Aufwärtstrends,



und die andere Linie heißt "Aroon down" und misst den Abwärtstrend.

Der Indikator gibt Auskunft über die Zeit, die benötigt wird, um von einem Ausgangspunkt das Maximum bzw. das Minimum innerhalb einer gegebenen Zeitspanne zu erreichen und zeigt das in in Prozentsätzen der Gesamtzeit. Dieser Indikator verfügt über eine Farbgebung, um so den Trendwechsel deutlicher zu machen (was ohne einen Farbwechsel schwerer zu erkennen ist).