JFatl HTF Baby

Híbrido de filtros digitales y analógicos que muestra valores de un periodo mayor en el gráfico de uno más pequeño de una forma totalmente minimizada en una ventana gráfica independiente.

En este caso, de los datos del indicador solo se utiliza la dirección de la tendencia principal. Se debe tener en cuenta que el indicador, al calcular sus valores usando un periodo mayor, reescribe sus valores en un número de barras equivalente al tamaño de barra del periodo más grande.

El inidcador se calcula de la siguente forma:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



donde:

FATL() - FATL valor del filtro digital;

JMA() - JMA algoritmo de suavizado adaptativo;

PRICE[] - valor de las series de precios.

bar - índice de la barra actual.

Se utiliza un suavizado adicional JMA para evitar que el indicador actúe en cada movimiento aleatorio del mercado.

Coloque el archivo compilado del indicador JFatl en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

JFatl usa la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. La forma de trabajar con dicha clase se describe detalladamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".