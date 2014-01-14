Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JFatl HTF Baby - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1179
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Híbrido de filtros digitales y analógicos que muestra valores de un periodo mayor en el gráfico de uno más pequeño de una forma totalmente minimizada en una ventana gráfica independiente.
En este caso, de los datos del indicador solo se utiliza la dirección de la tendencia principal. Se debe tener en cuenta que el indicador, al calcular sus valores usando un periodo mayor, reescribe sus valores en un número de barras equivalente al tamaño de barra del periodo más grande.
El inidcador se calcula de la siguente forma:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
donde:
- FATL() - FATL valor del filtro digital;
- JMA() - JMA algoritmo de suavizado adaptativo;
- PRICE[] - valor de las series de precios.
- bar - índice de la barra actual.
Se utiliza un suavizado adicional JMA para evitar que el indicador actúe en cada movimiento aleatorio del mercado.
Coloque el archivo compilado del indicador JFatl en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
JFatl usa la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. La forma de trabajar con dicha clase se describe detalladamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/609
Un indicador de señal de semáforo que utiliza dos medias móviles en forma de NRTRVGridLine Monthly
Cuadrícula vertical de tiempo de un mes.
Cuadrícula de tiempo vertical de un año.JFatl HTF
Híbrido de filtros digitales y analógicos que muestra los valores del marco temporal más grande en el más pequeño.