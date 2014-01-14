CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

IncMAOnArray - librería para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1108
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) ver
\MQL5\Indicators\
test_maonarray.mq5 (2.24 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La clase CMAOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average (Media Móvil) en un búfer de indicador.

Utilización:

El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

  • const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate();
  • double aData[] - búfer de datos con el que se calcula MA;
  • double aMA[]  - búfer con la МА calculada.
Métodos adicionales:
  • int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo;
  • string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador;
  • string NameMethod() - devuelve la línea con el nombre del método de suavizado utilizado.

Test_MAOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CMAOnArray. El archivo IncMAOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

El indicador técnico Moving Average (Media Móvil) muestra el valor medio del precio de un instrumento durante un determinado período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, se promedia el precio del instrumento financiero durante el período de tiempo dado. A medida que el precio cambia, su valor medio va aumentando o disminuyendo.

Ejemplo de uso de la clase CMAOnArray

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/623

Multi RSI Multi RSI

Ocho indicadores técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa) en el mismo gráfico.

VGridLine Weekly VGridLine Weekly

Cuadrícula vertical de tiempo de una semana.

VGridLine Monthly VGridLine Monthly

Cuadrícula vertical de tiempo de un mes.

SSL SSL

Un indicador de señal de semáforo que utiliza dos medias móviles en forma de NRTR