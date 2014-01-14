La clase CMAOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average (Media Móvil) en un búfer de indicador.

Utilización:

El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aMAPeriod - periodo MA.

- periodo MA. ENUM_MA_METHOD aMAMethod - método de cálculo de MA.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate(); double aData[] - búfer de datos con el que se calcula MA;

- búfer de datos con el que se calcula MA; double aMA[] - búfer con la МА calculada.

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo;

- devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador;

- devuelve la línea con el nombre del indicador; string NameMethod() - devuelve la línea con el nombre del método de suavizado utilizado.

Métodos adicionales:

Test_MAOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CMAOnArray. El archivo IncMAOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

El indicador técnico Moving Average (Media Móvil) muestra el valor medio del precio de un instrumento durante un determinado período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, se promedia el precio del instrumento financiero durante el período de tiempo dado. A medida que el precio cambia, su valor medio va aumentando o disminuyendo.