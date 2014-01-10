一个以NRTR方式使用两个移动平均的信号灯指标. 它使用这些移动平均构成通道. 移动平均的周期数相同, 但是其中一个在最高价基础上绘制而另外一个基于最低价序列绘制. 超出通道范围将生成信号, 并根据趋势方向显示对应的颜色. 在那之后, 直到有相反信号出现, 指标会一直根据趋势方向绘制NRTR移动平均.

本指标首先于2008年7月23日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 SSL 指标