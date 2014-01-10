请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一个以NRTR方式使用两个移动平均的信号灯指标. 它使用这些移动平均构成通道. 移动平均的周期数相同, 但是其中一个在最高价基础上绘制而另外一个基于最低价序列绘制. 超出通道范围将生成信号, 并根据趋势方向显示对应的颜色. 在那之后, 直到有相反信号出现, 指标会一直根据趋势方向绘制NRTR移动平均.
本指标首先于2008年7月23日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 SSL 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1682
DT-Pirson
波动性指标Cam_H2_H5_Historical
修改过的密党联盟历史(Camarilla dt Historical)指标
SSL_Channel_Chart
SSL 指标的一个变体, 它以通道和彩色云的方式显示并在趋势方向改变的时候生成提醒DayBorders
本指标为拉里.威廉姆斯(Larry Williams)交易绘制每日边界