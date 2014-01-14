CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VGridLine Monthly - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1050
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador construye una cuadrícula de tiempo vertical de un mes en un gráfico.

VGridLine Monthly

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // Nombre de la línea
input color Line_Color=Red;                    // Color de la línea
input STYLE Line_Style=SOLID_;                // Estilo de la línea
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;              // Anchura de la línea
input bool SetBackground=true;                // Líneas del fondo de la visualización 
input uint LinesTotal=10;                     // >// Número de líneas en el histórico
input uint FutureTotal=1;                     // Número de líneas de histórico futuro vacío
input bool Position=true;                     // Posición de las líneas (true - posición verdadera, false - coincidiendo con las barras)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/616

IncMAOnArray IncMAOnArray

La clase CMAOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average (Media Móvil) en un búfer de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.

Multi RSI Multi RSI

Ocho indicadores técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa) en el mismo gráfico.

SSL SSL

Un indicador de señal de semáforo que utiliza dos medias móviles en forma de NRTR

JFatl HTF Baby JFatl HTF Baby

Híbrido de filtros digitales y analógicos que muestra valores de un periodo mayor en el gráfico de uno más pequeño de una forma minimizada.