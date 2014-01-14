Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VGridLine Monthly - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1050
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador construye una cuadrícula de tiempo vertical de un mes en un gráfico.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // Nombre de la línea input color Line_Color=Red; // Color de la línea input STYLE Line_Style=SOLID_; // Estilo de la línea input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Anchura de la línea input bool SetBackground=true; // Líneas del fondo de la visualización input uint LinesTotal=10; // >// Número de líneas en el histórico input uint FutureTotal=1; // Número de líneas de histórico futuro vacío input bool Position=true; // Posición de las líneas (true - posición verdadera, false - coincidiendo con las barras)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/616
IncMAOnArray
La clase CMAOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average (Media Móvil) en un búfer de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.Multi RSI
Ocho indicadores técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa) en el mismo gráfico.
SSL
Un indicador de señal de semáforo que utiliza dos medias móviles en forma de NRTRJFatl HTF Baby
Híbrido de filtros digitales y analógicos que muestra valores de un periodo mayor en el gráfico de uno más pequeño de una forma minimizada.