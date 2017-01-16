コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

二重平滑EMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ビュー:
1098
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
これは二重平滑EMAです。名前はdouble ema（DEMA）に似ていますが、計算はDEMAとは異なります（したがって、「ひねりのあるDEMA」のようなものです）。二重平滑EMAは明らかにEMAやDEMAよりもはるかに高速で、私の好みにあうほど滑らかなままです。単純なものですが、良い結果が得られるようです。

これは二重平滑EMA指標のグラデーション版です。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16818

