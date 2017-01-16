無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
二重平滑EMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1098
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは二重平滑EMAです。名前はdouble ema（DEMA）に似ていますが、計算はDEMAとは異なります（したがって、「ひねりのあるDEMA」のようなものです）。二重平滑EMAは明らかにEMAやDEMAよりもはるかに高速で、私の好みにあうほど滑らかなままです。単純なものですが、良い結果が得られるようです。
これは二重平滑EMA指標のグラデーション版です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16818
RSXバリエーション
RSXのこのバージョンでは、代わりに任意のモメンタムの長さを使用することができます。Elderオートエンベロープ
アップグレードされた指標で、新しい価格タイプと異なる表示タイプが追加されました。
二重平滑EmaのガッピーMMA
このバージョンでは、通常の移動平均のかわりに二重平滑EMAが使用されいます。TTM波指標
これは、TTM波A、TTM波BおよびTTM波Cの3つの別々の指標の組み合わせです。