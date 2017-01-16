これは二重平滑EMAです。名前はdouble ema（DEMA）に似ていますが、計算はDEMAとは異なります（したがって、「ひねりのあるDEMA」のようなものです）。二重平滑EMAは明らかにEMAやDEMAよりもはるかに高速で、私の好みにあうほど滑らかなままです。単純なものですが、良い結果が得られるようです。

これは二重平滑EMA指標のグラデーション版です。

