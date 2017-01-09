und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Doppelt geglätteter EMA - Indikator für den MetaTrader 5
Es ist ein doppelt geglätteter EMA. Der Name scheint ähnlich dem doppelten EMA (DEMA) zu sein, aber er berechnet sich anders als der DEMA (so gesehen ist er ein "verdrehter" DEMA). Der doppelt geglättete EMA ist augenscheinlich viel schneller als der EMA oder der DEMA und bleibt dennoch glatt genug, um mir zu gefallen. So einfach er ist, erzeugt er doch schöne Ergebnisse.
Dies ist eine Version mit verlaufenden Farben des doppelt geglätteten EMAs.
