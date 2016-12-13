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Double Smooothed EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Это дважды сглаженная EMA. Название отсылает нас к дважды сглаженной ЕМА (DEMA), однако индикатор этот рассчитывается по-другому (так что это своего рода DEMA с изюминкой). Дважды сглаженная EMA очевидно более быстрая, чем EMA или DEMA и по-прежнему остается достаточно сглаженной, чтобы мне нравиться. Очень простая, она при этом дает некоторые приличные результаты.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16818
Эта версия RSX позволяет вам использовать его вместо моментума любой длины.Elder Auto Envelopes
Улучшенный индикатор: теперь в нем есть новые типы цены и различные типы отображения.
Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.TTM Waves Indicator
Это комбинация трех разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B и TTM волна C.