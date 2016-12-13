Это дважды сглаженная EMA. Название отсылает нас к дважды сглаженной ЕМА (DEMA), однако индикатор этот рассчитывается по-другому (так что это своего рода DEMA с изюминкой). Дважды сглаженная EMA очевидно более быстрая, чем EMA или DEMA и по-прежнему остается достаточно сглаженной, чтобы мне нравиться. Очень простая, она при этом дает некоторые приличные результаты.