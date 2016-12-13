CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Double Smooothed EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2105
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это дважды сглаженная EMA. Название отсылает нас к дважды сглаженной ЕМА (DEMA), однако индикатор этот рассчитывается по-другому (так что это своего рода DEMA с изюминкой). Дважды сглаженная EMA очевидно более быстрая, чем EMA или DEMA и по-прежнему остается достаточно сглаженной, чтобы мне нравиться. Очень простая, она при этом дает некоторые приличные результаты.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16818

RSX Variation RSX Variation

Эта версия RSX позволяет вам использовать его вместо моментума любой длины.

Elder Auto Envelopes Elder Auto Envelopes

Улучшенный индикатор: теперь в нем есть новые типы цены и различные типы отображения.

Guppy MMA of Double Smoothed Ema Guppy MMA of Double Smoothed Ema

Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.

TTM Waves Indicator TTM Waves Indicator

Это комбинация трех разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B и TTM волна C.