DMI de Tushar Chande - indicador para MetaTrader 5
Definição do 'Índice de Impulso Dinâmico'
Um indicador utilizado na análise técnica que determina as condições de sobrecompra e sobrevenda de um determinado ativo. Este indicador é muito semelhante ao índice de força relativa (RSI). A principal diferença entre os dois é que o RSI usa um número fixo de períodos de tempo (normalmente 14), enquanto o Índice de Impulso Dinâmico utiliza períodos de tempo diferentes conforme a volatilidade mudar.
Explicação do 'Índice de Impulso Dinâmico'
Este indicador é interpretado da mesma maneira como o RSI onde as leituras abaixo de 30 são consideradas como sendo sobrevendidas e os níveis maiores que 70 são considerados como sobrecomprados. O número de períodos de tempo utilizados no Índice de Impulso Dinâmico diminui à medida que a volatilidade no ativo base aumenta, tornando este indicador mais sensível às variações de preço do que o RSI.
Esta versão tem uma suavização adicional utilizando o RSX para o cálculo, não o RSI original. Ele foi adicionado, a fim de torná-lo um pouco mais legível. O DMI original de Chande é menos suavizado do que esta versão, pode levantar mais sinais falso positivos. Usando o RSX em vez do rsi não adiciona nenhum lag, assim , nós podemos dizer que o uso do RSX em vez do rsi poderia ser classificado como a regra "1% de melhoria" — o que é claro que ela não é pior do que o DMI original de Chande.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16806
