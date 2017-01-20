CodeBaseSecciones
Indicadores

Elder Auto Envelopes - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1082
Ranking:
(25)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Se han introducido mejoras en forma de nuevos tipos de precio y tipos de representación.

También se ha realizado cierta optmización del código (para disminuir el uso de los recursos del procesador central).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16807

