Die Definition des 'Dynamischen Momentum Index'
Ein Indikator für die technische Analyse, um die überkauften und überverkauften Zonen einer Finanzanlage zu bestimmen. Dieser Indikator ist dem RSI ("Relative Strength Indicator") sehr ähnlich. Der wesentliche Unterschied zum RSI, der eine feste Berechnungslänge (standardmäßig 14) verwendet, während der dynamische Momentum-Index unterschiedliche Längen in Abhängigkeit der Volatilität verwendet.
Die Erklärung des 'Dynamic Momentum Index'
Dieser Indikator wird wie der RSI interpretiert dergestalt, dass Werte unter 30 auf einen überverkauften, Werte über 70 auf einen überkauften Markt hinweisen. Die Zahl für die Berechnungslänge, die vom DMI verwendet wird, sinkt bei steigender Volatilität der Finanzanlage, um so eine schnellere Reaktion auf Preisänderungen als der RSI zu erreichen.
Diese Version verfügt über eine zusätzliche Glättung durch die Verwendung des RSX statt des originalen RSI. Das wurde ergänzt, um seine Lesbarkeit zu verbessern. Der originale DMI von Chande ist weniger glatt als diese Version und kann zu mehr Fehlsignalen führen. Durch die Verwendung des RSX statt des RSI entsteht überhaupt keine zusätzlich Verzögerung, sodass wir sagen können, die Verwendung des RSX statt des RSI ist eine "1%-Verbesserung" — und das ist grandios, das es eben nicht schlechter ist als das Original.
