「動的モメンタム指数」の定義

特定の資産の買われ過ぎおよび売られ過ぎの条件を決定するテクニカル分析に使用される指標です。この指標は、相対的強さ指数（RSI）と非常によく似ています。両者の主な違いは、RSIが一定の期間（通常は14）を使用する一方、動的モメンタム指数はボラティリティの変化に応じて異なる期間を使用するということです。

「動的モメンタム指数」の説明

この指標はRSIと同じ方法で解釈され、30を下回る値は売られ過ぎ、70を超えるレベルは買われ過ぎとみなされます。動的モメンタム指数で使用される期間の数は、基本となる資産のボラティリティが増加するにつれて減少し、この指標をRSIよりも価格の変化に反応しやすくします。

このバージョンでは、オリジナルのRSIではなくRSXを計算するための形の平滑化が追加されています。それは読みやすさを少々改善するために追加されています。オリジナルのChandeのDMIは、このバージョンよりもスムーズではなく、より多くの誤ったシグナルを発生させる可能性があります。RSIの代わりにRSXを使用してもラグはまったく追加されないので、この代用は「1%改善」ルールとして分類出来るでしょう。オリジナルのChandeのDMIよりも悪くはないことは確実です。





