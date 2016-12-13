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Индикаторы

Tushar Chande's DMI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Определение "Индекса динамического импульса"

Индикатор, используемый в техническом анализе, который определяет условия перекупленности и перепроданности по отдельным инструментам. Этот индикатор очень похож на индекс относительной силы (RSI). ОСновное отличие между этими двумя индикаторами заключается в том, что RSI использует фиксированное количество временных периодов (обычно 14), в то время как индекс динамического импульса использует различные периоды по мере изменения волатильности.

Толкование индекса динамического импульса

Этот индикатор интерпретируется по тому же принципу, что и RSI, в котором значения ниже 30 определяются как перепроданность, а выше 70 - как перекупленность. Количество временных периодов, используемых в динамическом импульсе, уменьшается по мере роста волатильности выбранного актива. Это делает индикатор более чутко реагирующим на изменение цены, чем RSI.

Эта версия имеет дополнительное сглаживание путем использования в расчетах не оригинальной RSI, а RSX. Это было добавлено для того, чтобы сделать индикатор более читаемым. Оригинальный DMI Шанде менее сглаженный, чем настоящая версия индикатора, и может отсылать больше ложных сигналов. С помощью использования RSX вместо RSI не увеличивает запаздывания, и таким образом мы можем говорить о том, что этот индикатор не хуже оригинального.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16806

Donchian Channel MTF Donchian Channel MTF

Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.

Stochastic of RSX Stochastic of RSX

Стохастик, который использует RSX как входной параметр для расчетов.

Elder Auto Envelopes Elder Auto Envelopes

Улучшенный индикатор: теперь в нем есть новые типы цены и различные типы отображения.

RSX Variation RSX Variation

Эта версия RSX позволяет вам использовать его вместо моментума любой длины.