Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Tushar Chande's DMI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3188
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Определение "Индекса динамического импульса"
Индикатор, используемый в техническом анализе, который определяет условия перекупленности и перепроданности по отдельным инструментам. Этот индикатор очень похож на индекс относительной силы (RSI). ОСновное отличие между этими двумя индикаторами заключается в том, что RSI использует фиксированное количество временных периодов (обычно 14), в то время как индекс динамического импульса использует различные периоды по мере изменения волатильности.
Толкование индекса динамического импульса
Этот индикатор интерпретируется по тому же принципу, что и RSI, в котором значения ниже 30 определяются как перепроданность, а выше 70 - как перекупленность. Количество временных периодов, используемых в динамическом импульсе, уменьшается по мере роста волатильности выбранного актива. Это делает индикатор более чутко реагирующим на изменение цены, чем RSI.
Эта версия имеет дополнительное сглаживание путем использования в расчетах не оригинальной RSI, а RSX. Это было добавлено для того, чтобы сделать индикатор более читаемым. Оригинальный DMI Шанде менее сглаженный, чем настоящая версия индикатора, и может отсылать больше ложных сигналов. С помощью использования RSX вместо RSI не увеличивает запаздывания, и таким образом мы можем говорить о том, что этот индикатор не хуже оригинального.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16806
Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.Stochastic of RSX
Стохастик, который использует RSX как входной параметр для расчетов.
Улучшенный индикатор: теперь в нем есть новые типы цены и различные типы отображения.RSX Variation
Эта версия RSX позволяет вам использовать его вместо моментума любой длины.