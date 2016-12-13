Определение "Индекса динамического импульса"

Индикатор, используемый в техническом анализе, который определяет условия перекупленности и перепроданности по отдельным инструментам. Этот индикатор очень похож на индекс относительной силы (RSI). ОСновное отличие между этими двумя индикаторами заключается в том, что RSI использует фиксированное количество временных периодов (обычно 14), в то время как индекс динамического импульса использует различные периоды по мере изменения волатильности.

Толкование индекса динамического импульса

Этот индикатор интерпретируется по тому же принципу, что и RSI, в котором значения ниже 30 определяются как перепроданность, а выше 70 - как перекупленность. Количество временных периодов, используемых в динамическом импульсе, уменьшается по мере роста волатильности выбранного актива. Это делает индикатор более чутко реагирующим на изменение цены, чем RSI.

Эта версия имеет дополнительное сглаживание путем использования в расчетах не оригинальной RSI, а RSX. Это было добавлено для того, чтобы сделать индикатор более читаемым. Оригинальный DMI Шанде менее сглаженный, чем настоящая версия индикатора, и может отсылать больше ложных сигналов. С помощью использования RSX вместо RSI не увеличивает запаздывания, и таким образом мы можем говорить о том, что этот индикатор не хуже оригинального.





