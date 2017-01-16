コードベースセクション
ドンチャンチャネルの多時間枠版。

ドンチャンチャネルとは、リチャードドンチャンによって開発された市場取引で使用される指標です。これは直近の n 期間の最高値と最低値を取ることによって形成されます。高値と安値の間の領域は、選択された期間のチャネルです。

古典的な最高値/最低値チャネルとの差は、ドンチャンチャネルが1期間だけシフトされていることです。このシフトによってシグナルが得られます（上または下のバンドが終値によって切られた場合、それは売買シグナルとみなされます）。



