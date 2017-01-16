無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ドンチャンチャネルMTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2018
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ドンチャンチャネルの多時間枠版。
ドンチャンチャネルとは、リチャードドンチャンによって開発された市場取引で使用される指標です。これは直近の n 期間の最高値と最低値を取ることによって形成されます。高値と安値の間の領域は、選択された期間のチャネルです。古典的な最高値/最低値チャネルとの差は、ドンチャンチャネルが1期間だけシフトされていることです。このシフトによってシグナルが得られます（上または下のバンドが終値によって切られた場合、それは売買シグナルとみなされます）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16805
RSXストキャスティクス
RSXを計算のための入力として使用するストキャスティクス。適応スムーザーストキャスティクス
適応は標準偏差を使って行われます。
Tushar ChandeのDMI
動的モメンタム指数Elderオートエンベロープ
アップグレードされた指標で、新しい価格タイプと異なる表示タイプが追加されました。