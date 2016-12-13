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Donchian Channel MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.
Канал Дончиана — индикатор, используемый в трейдинге и разработанный Ричардом Дончианом. Он формируется по наивысшему максимуму и наинизшему минимуму на последних n периодах. Область между максимумом и минимумом и есть канал по выбранному периоду.Отличие от классического канала заключается в том, что этот канал сдвинут на один период. Этот сдвиг позволяет получить сигналы (когда верхняя или нижняя полоса пробивается ценой закрытия, это рассматривается как сигнал для открытия короткой или длинной позиции).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16805
Stochastic of RSX
Стохастик, который использует RSX как входной параметр для расчетов.Stochastic of Adaptive Smoother
Адаптация происходит с использованием стандартного отклонения.
Tushar Chande's DMI
Индекс динамического импульса Тушара Шанде (доработанный)Elder Auto Envelopes
Улучшенный индикатор: теперь в нем есть новые типы цены и различные типы отображения.