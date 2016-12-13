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Индикаторы

Donchian Channel MTF - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
4554
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.

Канал Дончиана — индикатор, используемый в трейдинге и разработанный Ричардом Дончианом. Он формируется по наивысшему максимуму и наинизшему минимуму на последних n периодах. Область между максимумом и минимумом и есть канал по выбранному периоду.

Отличие от классического канала заключается в том, что этот канал сдвинут на один период. Этот сдвиг позволяет получить сигналы (когда верхняя или нижняя полоса пробивается ценой закрытия, это рассматривается как сигнал для открытия короткой или длинной позиции).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16805

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