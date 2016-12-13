Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.



Канал Дончиана — индикатор, используемый в трейдинге и разработанный Ричардом Дончианом. Он формируется по наивысшему максимуму и наинизшему минимуму на последних n периодах. Область между максимумом и минимумом и есть канал по выбранному периоду.





Отличие от классического канала заключается в том, что этот канал сдвинут на один период. Этот сдвиг позволяет получить сигналы (когда верхняя или нижняя полоса пробивается ценой закрытия, это рассматривается как сигнал для открытия короткой или длинной позиции).