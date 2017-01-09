Die Version des Donchian-Kanals für viele Zeitrahmen (multitimeframe).



Der Donchian-Kanal ist ein Indikator für den Handel, der von Richard Donchian entwickelt wurde. Er bildet sich aus dem höchsten Hoch und tiefsten Tief der letzten n Perioden. Der Bereich zwischen diesen Hochs und Tiefs ist der Kanal der gewählten Periodenzahl.

Im Unterschied zum klassischen Kanal der beiden Extrema wird der Donchian-Kanal um eine Periode verschoben. Dieses Verschieben erlaubt das Erkennen von Signalen (wenn entweder das obere oder untere Band vom Schlusskurs durchbrochen wird, wird das als Handelssignal erkannt).



