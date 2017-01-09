CodeBaseKategorien
Donchian Kanal MTF - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
1744
(30)
Die Version des Donchian-Kanals für viele Zeitrahmen (multitimeframe).

Der Donchian-Kanal ist ein Indikator für den Handel, der von Richard Donchian entwickelt wurde. Er bildet sich aus dem höchsten Hoch und tiefsten Tief der letzten n Perioden. Der Bereich zwischen diesen Hochs und Tiefs ist der Kanal der gewählten Periodenzahl.

Im Unterschied zum klassischen Kanal der beiden Extrema wird der Donchian-Kanal um eine Periode verschoben. Dieses Verschieben erlaubt das Erkennen von Signalen (wenn entweder das obere oder untere Band vom Schlusskurs durchbrochen wird, wird das als Handelssignal erkannt).



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16805

