Canal de Donchian MTF - indicador para MetaTrader 5

A versão multitimeframe do canal de Donchian.

O canal de Donchian é um indicador utilizado na negociação do mercado desenvolvido por Richard Donchian. Ele é formado, monitorando a maior máxima e a menor mínima dos últimos n períodos. A área entre a máxima e a mínima é o canal para o período escolhido.

O desvio em relação ao canal clássico da maior máxima/menor mínima é o canal de Donchian deslocado por um período. Esse deslocamento permite que ele tenha sinais (quando tanto a banda superior ou a banda inferior for rompida pelo fechamento do preço, é considerado um sinal de compra ou venda).



