Canal de Donchian MTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5146
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
A versão multitimeframe do canal de Donchian.
O canal de Donchian é um indicador utilizado na negociação do mercado desenvolvido por Richard Donchian. Ele é formado, monitorando a maior máxima e a menor mínima dos últimos n períodos. A área entre a máxima e a mínima é o canal para o período escolhido.O desvio em relação ao canal clássico da maior máxima/menor mínima é o canal de Donchian deslocado por um período. Esse deslocamento permite que ele tenha sinais (quando tanto a banda superior ou a banda inferior for rompida pelo fechamento do preço, é considerado um sinal de compra ou venda).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16805
