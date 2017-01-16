無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
スーパースムーザー - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1217
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは価格のスーパースムーザーです。変更できる唯一のパラメータはスーパースムーザー計算で使用する価格です。計算に先立って価格をフィルタリングする他の指標においてのプリフィックスフィルタリング使用のための良いフィルタになるかもしれません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16798
T3 Std Adaptive
標準偏差を用いて適応性を持たせるT3。Rapid RSI
適応型T3価格プリフィルタリングを備えたRapid RSI。
適応スーパースムーザーストキャスティクス
適応スーパースムーザーは、ストキャスティクスの計算に使用される前の価格の事前フィルタリングに使用されますHull Moving Average (HMA)
任意の重みの計算を持つハル移動平均