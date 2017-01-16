コードベースセクション
これは価格のスーパースムーザーです。変更できる唯一のパラメータはスーパースムーザー計算で使用する価格です。計算に先立って価格をフィルタリングする他の指標においてのプリフィックスフィルタリング使用のための良いフィルタになるかもしれません。



