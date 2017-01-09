Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Die ist der "Super Smoother" der Preise: der einzige veränderbare Parameter ist der Preis für die Berechnung. Er könnte als Vorfilter von Preisen für andere Indikatoren dienen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16798
