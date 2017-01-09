CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Super Smoother - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1297
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die ist der "Super Smoother" der Preise: der einzige veränderbare Parameter ist der Preis für die Berechnung. Er könnte als Vorfilter von Preisen für andere Indikatoren dienen.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16798

T3 Std Adaptive T3 Std Adaptive

Der T3 verwendet die Standardabweichung, um eine Adaptierung zu erreichen

Rapid RSI Rapid RSI

Der Rapid RSI mit einem adaptivem T3 Preis-Vorfilterung

Der Stochastik des adaptiven "Super Smoothers" Der Stochastik des adaptiven "Super Smoothers"

Der adaptive "Super Smoother" wird als Vorfilter der Preise vor der Berechnung der Stochastik verwendet

Hull Moving Average Hull Moving Average

Der Hull Moving Average mit wählbaren Wichtungen für die Berechnung.