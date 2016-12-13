Это индикатор для сглаживания цены: единственный параметр, который здесь можно изменить, — цена, которая используется для сглаживающих расчетов. Индикатор может стать хорошим инструментом для некоторой префильтрации цен в некоторых других индикаторах, которым для расчета требуются отфильтрованные цены.



