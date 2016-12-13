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Индикаторы

Super Smoother - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2704
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Это индикатор для сглаживания цены: единственный параметр, который здесь можно изменить, — цена, которая используется для сглаживающих расчетов. Индикатор может стать хорошим инструментом для некоторой префильтрации цен в некоторых других индикаторах, которым для расчета требуются отфильтрованные цены.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16798

T3 Std Adaptive T3 Std Adaptive

T3, использующая стандартное отклонение, чтобы получить адаптивность.

Rapid RSI Rapid RSI

Быстрая RSI с адаптивной Т3-префильтрацией цены.

Stochastic of Adaptive Super Smoother Stochastic of Adaptive Super Smoother

Адаптивный сглаживающий индикатор, используемый для префильтрации цен перед тем, как использовать их для расчета Стохастика.

Hull Moving Average Hull Moving Average

Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.