Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Super Smoother - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2704
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это индикатор для сглаживания цены: единственный параметр, который здесь можно изменить, — цена, которая используется для сглаживающих расчетов. Индикатор может стать хорошим инструментом для некоторой префильтрации цен в некоторых других индикаторах, которым для расчета требуются отфильтрованные цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16798
T3 Std Adaptive
T3, использующая стандартное отклонение, чтобы получить адаптивность.Rapid RSI
Быстрая RSI с адаптивной Т3-префильтрацией цены.
Stochastic of Adaptive Super Smoother
Адаптивный сглаживающий индикатор, используемый для префильтрации цен перед тем, как использовать их для расчета Стохастика.Hull Moving Average
Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.