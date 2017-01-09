CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Super Smoother - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1677
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este é o super smoother do preços: o único parâmetro que pode ser alterada é o preço que será utilizado no cálculo do super smoother. Pode ser um bom filtro para alguma utilização de pré-filtragem dos preço em alguns outros indicadores que filtram os preços antes do cálculo.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16798

T3 Std Adaptive T3 Std Adaptive

O T3 usando o desvio padrão para tornar ele mais adaptativo

RSI Rápido RSI Rápido

RSI Rápido com a pré-filtragem de preço T3 adaptativa

Estocástico do Super Smoother Adaptativo Estocástico do Super Smoother Adaptativo

O Super Smoother Adaptativo é usado para obter a pré-filtragem do preço antes de ser usado para o cálculo do estocástico

Média Móvel de Hull Média Móvel de Hull

Média móvel de Hull com pesos arbitrários de cálculo.