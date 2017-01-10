当要求计算均线角度时人们忽略的问题很简单: 时间序列图的 Y 轴上的数据与 X 轴上的数据不同。由于它们完全不同, 因此无法取此数据计算角度。除非您令它们兼容。在此有一个可能的解决方案: 此版本使用平均真实范围作为单根时间柱线的值, 并将时间 "转换" 为 "点", 这种方式统一了 X 和 Y 轴的值。使用 ATR 只是一个近似 (没有 100％ 准确的方法能做到这一点), 但它是一个不错的近似: 至少它不显示 > 90 度的结果。

指标使用上述计算方法并加以扩展, 以便能够计算 18 种均化类型的其余均值。因此, 所有通用的类型都在此版本中涵盖。









